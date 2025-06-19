Средний балл ЕГЭ по физике снизился на фоне роста числа сдавших экзамен

В этом году выросло число тех, кто сдавал профильную математику, физику, химию. По физике средний балл немного снизился, но по химии, наоборот, вырос. Рособрнадзор прогнозирует рост интереса к инженерным специальностям

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Средний балл ЕГЭ по физике среди тех, кто сдавал предмет в основные дни, снизился по сравнению с прошлым годом: с 63,21 до 61,79 балла. Это следует из предварительных результатов экзамена, представленных Федеральной службой по надзору в сфере образования (Рособрнадзор).

В Рособрнадзоре указали, что снижение связано с увеличением общего количества участников, в том числе за счет разного уровня подготовки обучающихся. Так, в 2025 году ЕГЭ по физике сдали на 13 тыс. человек, или на 16% больше, чем в прошлом году. Всего в нем приняли участие более 94 тыс. человек.

Минимальную границу преодолели почти 91 тыс. человек, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом году (для сдачи ЕГЭ минимальное значение в этом году установлено в 36 баллов, а для поступления в вуз — 39). Результат выше 60 баллов получили около 50 тыс. участников, что также на 2 тыс. больше прошлого года. Как сообщил Рособрнадзор, впервые высший результат — 100 баллов — получили два участника экзамена из Донецкой Народной Республики.

Наиболее высокие результаты участники традиционно получили при выполнении заданий базового уровня сложности первой части работы, в частности заданий на применение второго закона Ньютона, закона Гука, первого закона термодинамики, закона отражения света, формул для количества теплоты, силы Ампера и силы Лоренца, а также заданий на проверку методологического умения выбирать оборудование по предложенной гипотезе опыта.

По мнению руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, меры по развитию математического и естественно-научного образования дают положительный результат. Он выразил надежду, что за ростом интереса к физике последует и повышение интереса к поступлению в вузы на инженерные направления.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что в этом году выросло и количество человек, сдавших химию, — до 85 тыс. человек по сравнению с 79 тыс. в прошлом году. Средний балл по этому предмету также увеличился с 56,79 до 58,15. В этом году также большее количество человек сдали профильную математику — 305 тыс. против 275 тыс. человек. Средний балл при этом остался практически прежним — 62,5.

В связи с такими результатами Рособрнадзор прогнозировал, что в этом году будет на 18 тыс. больше желающих поступить на массовые инженерные программы и IT-специальности.

Выпускники этого года жаловались на сложные задания во второй части экзамена по профильной математике. В Санкт-Петербурге, Московской области и других регионах в несколько раз снизилось число получивших высший балл, подсчитали «Новые известия».

Глава Рособрнадзора Музаев на пресс-конференции 5 июня обращал внимание на то, что претензии экзаменуемых к сложности заданий по математики поступают каждый год.