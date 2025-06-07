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Общество ,  
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У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков

Выпускница с помощью «умных» очков снимала материалы ЕГЭ, отправляла видео человеку, который помогал решать задания, а ответы получала через наушник. Ее результат аннулировали, а пересдать экзамены в резервные дни она не сможет
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК

У выпускницы одной из школ в Ленинградской области, которая использовала «умные» очки во время сдачи ЕГЭ, аннулировали результаты, сообщили РБК в региональном комитете по образованию.

Пересдать экзамен в резервные дни выпускница не сможет, добавили в ведомстве. «По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры. <...> Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — заявило ведомство.

Как пишет «Фонтанка», ученица с помощью «умных» очков снимала контрольные измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Видео отправляли тем, кто помогал решать задания экзаменов, а ответы диктовали через наушник.

Видеозапись с заданиями ЕГЭ начала распространяться в интернете накануне.

В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников уже было удалено с ЕГЭ
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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

Экзамены по русскому языку проходили 29 и 30 мая, по обществознанию — 2 июня. Резервные дни — 16 и 17 июня.

Рособрнадзор рассказывал, что для борьбы со списыванием при помощи телефона или микронаушников используют около 11,5 тыс. глушилок для сотовой связи, решение о применении устройств каждый регион принимает самостоятельно. По данным ведомства, в этом году с экзаменов уже удалили 483 человека, у которых нашли телефоны, справочные материалы и шпаргалки.

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Яна Баширова Яна Баширова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ЕГЭ Единый государственный экзамен русский язык Ленинградская область выпускники Школа
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