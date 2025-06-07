У выпускницы аннулировали результат ЕГЭ из-за «умных» очков
У выпускницы одной из школ в Ленинградской области, которая использовала «умные» очки во время сдачи ЕГЭ, аннулировали результаты, сообщили РБК в региональном комитете по образованию.
Пересдать экзамен в резервные дни выпускница не сможет, добавили в ведомстве. «По факту съемки и размещения видео с заданиями уже приняты все меры. <...> Мы достаточно строго и качественно пресекаем все нарушения порядка проведения экзаменов и обращаем внимание выпускников и их родителей на неукоснительное выполнение правил проведения ЕГЭ», — заявило ведомство.
Как пишет «Фонтанка», ученица с помощью «умных» очков снимала контрольные измерительные материалы ЕГЭ по русскому языку и обществознанию. Видео отправляли тем, кто помогал решать задания экзаменов, а ответы диктовали через наушник.
Видеозапись с заданиями ЕГЭ начала распространяться в интернете накануне.
Экзамены по русскому языку проходили 29 и 30 мая, по обществознанию — 2 июня. Резервные дни — 16 и 17 июня.
Рособрнадзор рассказывал, что для борьбы со списыванием при помощи телефона или микронаушников используют около 11,5 тыс. глушилок для сотовой связи, решение о применении устройств каждый регион принимает самостоятельно. По данным ведомства, в этом году с экзаменов уже удалили 483 человека, у которых нашли телефоны, справочные материалы и шпаргалки.
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