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Война Израиля и Ирана ,  
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Минздрав Ирана заявил о сотнях погибших при ударах Израиля

Минздрав Ирана: при ударах Израиля погибли 610 человек, 4746 человек ранены
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Xinhua / Global Look Press
Фото: Xinhua / Global Look Press

Не менее 610 человек погибли, около 5 тыс. пострадали в результате ударов Израиля по Ирану, сообщает министр здравоохранения Исламской Республики Хоссейн Керманпур в своем Х.

Он написал, что общее количество раненых — 4746, из них 65 человек — младше 20 лет, убитых — 610, среди них 49 женщин, 13 детей.

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Израиль нанес первый удар по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив противника в ядерной угрозе. Иран ответил спустя 17 часов, стороны продолжили наносить ракетные удары.

Ночью 22 июня США, поддерживая Израиль, ударили по ядерным объектам Ирана. Вечером 23 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран и Израиль согласились «на полное и всеобъемлющее прекращение огня». Он уточнил, что первым огонь должен прекратить Иран, спустя 12 часов это сделает Израиль.

Утром израильская сторона сообщила, что после установления режима прекращения огня зафиксированы новые ракетные пуски со стороны Ирана, израильские военные собираются ответить на эти удары. Иранские власти заявили, что не нарушали перемирие. Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня. Он подчеркнул, что не доволен ни одной из стран, «но особенно Израилем».

По данным национальной службы скорой медицинской помощи Израиля, с 13 июня от иранских ударов погибли 28 человек, более трех тысяч получили ранения.

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Софья Полковникова
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