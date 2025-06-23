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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны впервые сообщило об ударе по бригаде полиции Украины «Хижак»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли поражение двум бригадам украинской нацгвардии и сводной бригаде полиции «Хижак», сообщает пресс-служба Минобороны России в своем телеграм-канале.

Атаки предприняли солдаты группировки «Центр». Удары были нанесены также по пяти механизированным, десантно-штурмовой, двум штурмовым бригадам ВСУ, двум бригадам морской пехоты, бригаде территориальной обороны. Бои проходили в ДНР — Дмитрове, Красноармейске, Новосергеевке, Муравке, Дачном, Новопавловке, Ленине.

В общей сложности ВСУ потеряли до 490 солдат, пять боевых бронированных машин, пять пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

«Хижак» — сводная стрелковая бригада департамента патрульной полиции, предназначенная для выполнения боевых задач по отражению вооруженной агрессии против Украины в зоне ведения боевых действий.

Минобороны ударило «Искандером» по центру подготовки ВСУ рядом с Сумами
Политика

Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска ударили по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ в районе города Сумы. Для атаки использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер», было убито до сотни украинских военных. Украина потеряла до 14 единиц автомобилей и бронетехники.

«Искандер» — это название семейства оперативно-тактических ракетных комплексов класса «земля — земля». Он был принят на вооружение в 2006 году.

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Теги
Софья Полковникова
ВСУ Минобороны Нацполиция Украины
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