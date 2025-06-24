Экс-замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что его не за что судить

Тимур Иванов (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов в последнем слове заявил, что уголовное дело о растрате и выводе средств из банка «Интеркоммерц» не имеет к нему отношения, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

«Выступая с последним словом, Иванов в своей речи отметил, что если и есть повод для его привлечения к уголовной ответственности, то точно не в рамках рассмотрения этого уголовного дела о растрате и выводе денег из банка», — сказал источник агентства.



Иванов, по словам собеседника, подчеркнул, что за покупку паромов, фигурирующих в деле, ранее получил госнаграду, а теперь эти действия считают преступными. Подсудимый также отметил, что он и его бывший подчиненный Антон Филатов, проходящий по одному делу с Ивановым, призвали суд вынести справедливое решение.



Московский городской суд после выступления подсудимых удалился в совещательную комнату, предварительно назначив дату оглашения приговора на 1 июля.

Тимура Иванова подозревают в получении взятки на 1,185 млрд руб. за счет «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны». Такой размер взятки назвал ТАСС.



По словам адвоката Иванова Мурада Мусаева, его подзащитному вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно выполняли строительно-ремонтные работы на принадлежащих ему объектах.

Кроме того, Иванов проходит обвиняемым по еще одному делу — о растрате 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и хищении 3,9 млрд руб. у банка «Интеркоммерц». Вместе с ним по делу проходят Антон Филатов, экс-глава «Оборонлогистики», экс-председатель правления «Интеркоммерца» и другие. Именно по этому делу в Москве накануне состоялись прения, в ходе которых Иванов заявил, что не причастен к краже.

В июне против Иванова, как сообщил ТАСС, возбудили новое уголовное дело — о получении взятки на сумму более 152 млн руб. Новое дело также возбудили против Фомина. Иванов своей вины не признает. Он находится под арестом с апреля 2024 года.

