ТАСС: новый эпизод по делу Тимура Иванова связан с поставками горошка и томатов

ТАСС узнал, что новый эпизод по делу Иванова связан с поставками овощей

Новый эпизод по делу о взятке в отношении экс-замминистра обороны Тимура Иванова связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины розничной сети горошка, огурцов, томатов и томатной пасты, об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«В новом эпизоде [взятки] коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом «Русское село» на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — заявил собеседник агентства.

Предполагаемый взяткодатель — глава компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, сообщает агентство.

Способом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн руб. сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс «Русское село», учредителем которого является Сергей Бородин. Также предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн руб.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. 23 апреля 2024-го его задержали по подозрению в получении взятки на сумму 1,185 млрд руб. После этого Басманный районный суд арестовал Иванова. 26 апреля 2024 года тот был уволен с должности заместителя министра обороны.

Бывший замминистра также обвиняется в растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе свыше 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц».

Позже против Тимура Иванова выдвинули новое обвинение во взятке. Экс-замминистра подозревают в получении денежных средств более чем на 150 млн руб. от учредителя «Олимпситистроя».