Вице-премьер Патрушев объяснил подорожание картошки

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Вице-премьер России Дмитрий Патрушев напрямую связал подорожание картофеля и других овощей из так называемого «борщевого набора» с урожаем в стране. В 2023 году был рекордный урожай и цены на картофель «неминуемо упали», тогда как в следующем году аграрии вырастили его меньше и стоимость мешка картошки «отыграла» свое падение, заявил чиновник в интервью «Комсомольской правде».

«Аграрии не могут работать себе в убыток», — пояснил Патрушев. Чтобы удовлетворить спрос на картофель и остановить рост цен него, в наступившем году были увеличены посевные площади, что уже принесло свой результат — цены не растут, отметил вице-премьер.

«Сейчас уже начинается новый урожай. <...> И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился», — сказал зампредседателя правительства.

В конце мая власти Калининградской области запретили вывозить картофель из региона после того, как местные жители пожаловались на его резкое подорожание — до 100 руб. за 1 кг. Губернатор Алексей Беспрозванных заявил на заседании местного правительства, что область не может полноценно обеспечить себя овощами, включая картофель.

Вопрос обеспечения населения картофелем понимался и на встрече президента России Владимира Путина с представителями деловых кругов 26 мая. Глава государства предложил закупать картофель в Белоруссии, поскольку «там большие специалисты по картошке». После этого президент соседней страны Александр Лукашенко призвал белорусов вырастить столько этого овоща, чтобы хватило и Белоруссии, и «братьям-россиянам».