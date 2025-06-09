Лавров сравнил принципы ООН с «котлеткой и рыбкой» в меню

Сергей Лавров (Фото: Павел Бедняков / Reuters)

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал принципы ООН и сравнил их с выбором «котлетки и рыбки» в меню, передает корреспондент РБК.



Лавров, выступая на «Форуме будущего 2050», напомнил, что в международно-правовых основах ООН лежит в том числе принцип суверенного равенства государств, который, в частности, предполагает пресечение угроз войны. Однако, как заметил глава МИДа, этот принцип работает выборочно, как в меню, где «нашел ты котлетку себе и рыбку не хочешь, как Запад поступает».



Он проиллюстрировал противоречия в работе ООН отделением Косово от Сербии, которое в 2008 году не признала Россия, но поддержали большинство стран ЕС, США и более сотни государств — членов ООН. При этом, как отметил Лавров, это случилось в отсутствие войн, рисков военного противостояния и референдумов.

Зато референдумы в 2014 году, обратил внимание глава МИДа, провели в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Однако сторонники киевского режима объявили ДНР и ЛНР террористическими организациями и бросили против них регулярную армию.

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В январе Лавров и постпред Израиля Гилад Эрдан обменялись упреками во время заседания Совбеза ООН, темой которого было урегулирование палестино-израильского конфликта.«Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — сказал тогда Лавров.Он также предложил Совбезу выступить с призывом прекратить огонь и провести министерские переговоры по созданию независимой Палестины. После этого, по мнению министра, следует организовать международную конференцию по ближневосточному урегулированию.