 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

В Иране заявили о задержании шести агентов Моссада

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Спецслужба Ирана задержала шесть человек, которые, как считают там, работали на израильскую разведку Моссад. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным Mehr News Agency, агенты действовали в киберпространстве. Их арестовали в городах Разан, Нахаванд и Хамадан. Задержанных обвинили в том, что они «пытались вызвать общественные беспорядки» и «очернить имидж Ирана».

В Иране казнили мужчину, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля
Политика
Тегеран, Иран

Ранее в Иране казнили мужчину по имени Маджид Мусаиби, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Он за криптовалюту передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах, израильской разведке Моссад.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», целью ее он назвал уничтожение ядерной программы Ирана. Тогда Израиль нанес удары не только по ядерным, но и по военным целям в Иране. Стороны неоднократно обменивались ударами. Удары по ядерным объектам Ирана также нанесли США. В ответ Иран обстрелял базу США в Катаре.

В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем. По его словам, первым огонь должен прекратить Тегеран, через 12 часов это сделает Израиль.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Иран Израиль
Материалы по теме
Кремль рассказал о стремлениях «подпортить отношения» России и Ирана
Политика
Совбез Ирана сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки
Политика
Израиль анонсировал решительный ответ на нарушение Ираном перемирия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Пашинян заявил о готовности плана национализации компании Карапетяна Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Вице-премьер Патрушев объяснил подорожание картошки Экономика, 14:30
Путин одобрил идею льгот на второе образование для бойцов спецоперации Политика, 14:29
Ford отзовет почти 133 тыс. Lincoln Aviator из-за отсоединения оконных решеток Авто, 14:24
Крупный промышленный холдинг подписал ряд соглашений с регионами на ПМЭФ Пресс-релиз, 14:18
ЦСКА продлил контракт с сербским защитником Спорт, 14:16
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Татарского Политика, 14:14
Скандал о найме мигрантов на виноградники Шампани дошел до суда Вино, 14:09
Аэропорт Чебоксар закрыли для полетов Политика, 14:08
Лавров обвинил генсека ООН в «откровенном» злоупотреблении полномочиями Политика, 14:07
Зачем вводится новый национальный стандарт для бизнеса Отрасли, 14:05
Что такое бенчмарки и как оценивать качество ответов нейросетей Индустрия 4.0, 14:04
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00