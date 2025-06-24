В Иране заявили о задержании шести агентов Моссада
Спецслужба Ирана задержала шесть человек, которые, как считают там, работали на израильскую разведку Моссад. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По данным Mehr News Agency, агенты действовали в киберпространстве. Их арестовали в городах Разан, Нахаванд и Хамадан. Задержанных обвинили в том, что они «пытались вызвать общественные беспорядки» и «очернить имидж Ирана».
Ранее в Иране казнили мужчину по имени Маджид Мусаиби, обвиненного в шпионаже в пользу Израиля. Он за криптовалюту передавал секретные сведения об Иране, включая информацию о конкретных лицах, израильской разведке Моссад.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию «Восстающий лев», целью ее он назвал уничтожение ядерной программы Ирана. Тогда Израиль нанес удары не только по ядерным, но и по военным целям в Иране. Стороны неоднократно обменивались ударами. Удары по ядерным объектам Ирана также нанесли США. В ответ Иран обстрелял базу США в Катаре.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил о перемирии между Ираном и Израилем. По его словам, первым огонь должен прекратить Тегеран, через 12 часов это сделает Израиль.
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