Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты

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Аэропорт Тамбова временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.



«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», — написал Кореняко.

До этого ограничения в этом аэропорту также временно ввели 21 июня. Тогда Кореняко также уточнял, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения полетов в российских аэропортах регулярно вводят на фоне атак беспилотников.

В ночь на 24 июня над российскими регионами сбили 20 дронов. Беспилотники уничтожили над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.