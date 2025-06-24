Аэропорт Тамбова временно приостановил полеты
Аэропорт Тамбова временно приостановил свою работу для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское)», — написал Кореняко.
До этого ограничения в этом аэропорту также временно ввели 21 июня. Тогда Кореняко также уточнял, что такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения полетов в российских аэропортах регулярно вводят на фоне атак беспилотников.
В ночь на 24 июня над российскими регионами сбили 20 дронов. Беспилотники уничтожили над Московским регионом, Курской, Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.
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