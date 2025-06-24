 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Главы государств обсудили положение на Ближнем Востоке, пожелали региону мира и стабильности, а также подтвердили план провести в Москве в октябре 2025 года первый российско-арабский саммит.

О том, что форум состоится 15 октября, Путин сообщил в мае в своем приветствии к участникам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), пригласив на саммит страны-участницы. В ЛАГ входит 21 государство.

Ранее делегация Бахрейна во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший 18–21 июня. На форуме Бахрейн предложил принять у себя переговоры по Украине.

Путин назвал дату первого российско-арабского саммита
Политика

Разговаривая с лидером арабского государства, Путин отметил «активную и плодотворную работу бахрейнской делегации», король же поблагодарил российского президента за гостеприимство.

На ПМЭФ председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бахрейна Самир Абдулла Насс также призвал российский бизнес через Бахрейн выходить на рынки Ближнего Востока. Он отметил, что остров готов предложить российскому бизнесу широкий спектр финансовых услуг благодаря присутствию штаб-квартир более 450 банков.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Бахрейн Владимир Путин телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Кремль рассказал о стремлениях «подпортить отношения» России и Ирана
Политика
Совбез Ирана сообщил, что заставил Израиль прекратить атаки
Политика
Израиль анонсировал решительный ответ на нарушение Ираном перемирия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Какой мультипликативный эффект дает оборонная промышленность экономике Отрасли, 13:07
В Театре Моссовета завершилось прощание с Валентиной Талызиной Общество, 13:07
Мэр Анапы Швец уволился Политика, 13:05
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 12:58
Как развивались отношения Украины и НАТО. Инфографика Политика, 12:51
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
Песков назвал твердым ответ Медведева Трампу о ядерном оружии для Ирана Политика, 12:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЛНР осудили мужчину на 14 лет за взрыв в местном магазине Общество, 12:48
Москвичи выбрали высотный парк вместо монорельса. Как он будет выглядеть Недвижимость, 12:46
У крупнейшего производителя лосося в России сменится гендиректор Бизнес, 12:45
Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна Политика, 12:42
Правительство попросило Москву переименовать станцию метро в честь вуза Общество, 12:40
Против мужчины, швырнувшего в аэропорту 2-летнего мальчика, возбудил дело Общество, 12:38
Степашин рассказал, что «Динамо» рассматривало Черчесова на пост тренера Спорт, 12:31