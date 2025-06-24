Путин обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с королем Бахрейна

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля в своем телеграм-канале.

Главы государств обсудили положение на Ближнем Востоке, пожелали региону мира и стабильности, а также подтвердили план провести в Москве в октябре 2025 года первый российско-арабский саммит.

О том, что форум состоится 15 октября, Путин сообщил в мае в своем приветствии к участникам 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ), пригласив на саммит страны-участницы. В ЛАГ входит 21 государство.

Ранее делегация Бахрейна во главе с представителем короля по гуманитарной деятельности и делам молодежи, советником по национальной безопасности Насером Бен Хамадом Аль Халифой посетила Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), проходивший 18–21 июня. На форуме Бахрейн предложил принять у себя переговоры по Украине.

Разговаривая с лидером арабского государства, Путин отметил «активную и плодотворную работу бахрейнской делегации», король же поблагодарил российского президента за гостеприимство.

На ПМЭФ председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бахрейна Самир Абдулла Насс также призвал российский бизнес через Бахрейн выходить на рынки Ближнего Востока. Он отметил, что остров готов предложить российскому бизнесу широкий спектр финансовых услуг благодаря присутствию штаб-квартир более 450 банков.