Бахрейн предложил российским компаниям плацдарм для выхода на рынки
Бахрейн, будучи финансовым хабом, может стать для российского бизнеса плацдармом для выхода на рынки Ближнего Востока, заявил РБК на ПМЭФ председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бахрейна Самир Абдулла Насс.
«Бахрейн зарекомендовал себя как надежный хаб для проникновения на региональные рынки. Мы можем стать плацдармом для российских компаний», — подчеркнул Насс.
Он отметил, что остров готов предложить российскому бизнесу широкий спектр финансовых услуг благодаря присутствию штаб-квартир более 450 банков. По его словам, санкции остаются одной из главных преград на пути к развитию двусторонних связей, но Бахрейн открыт к диалогу с Россией о том, как их преодолевать.
Насс также сообщил, что в ходе заседания Российско-Бахрейнского делового совета на полях ПМЭФ была достигнута договоренность о расширении бизнес-контактов и изучения возможностей дальнейшего взаимодействия в отдельных секторах. В частности, представители российского бизнеса смогут посетить Бахрейн, чтобы обсудить с местными партнерами перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества он выделил медицину, фармацевтику, хайтек, IT и технологии по разработке месторождений нефти и газа.
«Также необходимо наращивать взаимодействие в туристическом секторе», — подчеркнул он.
По словам главы ТПП Бахрейна, текущие объемы товарооборота между двумя странам не соответствуют своему истинному потенциалу, несмотря на почти 15-процентный рост по итогам первого квартала 2025 года.
Помимо логистических сложностей одной из преград для дальнейшего развития связей являются недостаточные усилия российского бизнеса по маркетингу своей продукции на местном рынке, в том числе создания арабоязычной упаковки товаров.
«Российским компаниям стоит активнее продвигать свою продукцию, чтобы проникнуть на рынки стран Ближнего Востока. Японцы, китайцы, корейцы очень преуспели в этом. Я не вижу таких аспектов маркетинга у российского бизнеса. Понимаю, что у вас уже есть огромный устоявшийся рынок — страны СНГ, но нужно выходить за его рамки, чтобы получить более глобальное присутствие», — отметил Наас.
Бахрейн получил статус страны — гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года, который проходит с 18 по 21 июня.
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