Бахрейн предложил российским компаниям плацдарм для выхода на рынки

Текущие объемы товарооборота между Россией и Байхрейном не соответствуют своему истинному потенциалу, сказал РБК председатель Торгово-промышленной палаты Бахрейна Самир Абдулла Насс

Манама, Бахрейн (Фото: Cindy Riechau / dpa / Global Look Press)

Бахрейн, будучи финансовым хабом, может стать для российского бизнеса плацдармом для выхода на рынки Ближнего Востока, заявил РБК на ПМЭФ председатель Торгово-промышленной палаты (ТПП) Бахрейна Самир Абдулла Насс.

«Бахрейн зарекомендовал себя как надежный хаб для проникновения на региональные рынки. Мы можем стать плацдармом для российских компаний», — подчеркнул Насс.

Он отметил, что остров готов предложить российскому бизнесу широкий спектр финансовых услуг благодаря присутствию штаб-квартир более 450 банков. По его словам, санкции остаются одной из главных преград на пути к развитию двусторонних связей, но Бахрейн открыт к диалогу с Россией о том, как их преодолевать.

Насс также сообщил, что в ходе заседания Российско-Бахрейнского делового совета на полях ПМЭФ была достигнута договоренность о расширении бизнес-контактов и изучения возможностей дальнейшего взаимодействия в отдельных секторах. В частности, представители российского бизнеса смогут посетить Бахрейн, чтобы обсудить с местными партнерами перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества. Среди наиболее перспективных направлений сотрудничества он выделил медицину, фармацевтику, хайтек, IT и технологии по разработке месторождений нефти и газа.

«Также необходимо наращивать взаимодействие в туристическом секторе», — подчеркнул он.

По словам главы ТПП Бахрейна, текущие объемы товарооборота между двумя странам не соответствуют своему истинному потенциалу, несмотря на почти 15-процентный рост по итогам первого квартала 2025 года.

Помимо логистических сложностей одной из преград для дальнейшего развития связей являются недостаточные усилия российского бизнеса по маркетингу своей продукции на местном рынке, в том числе создания арабоязычной упаковки товаров.

«Российским компаниям стоит активнее продвигать свою продукцию, чтобы проникнуть на рынки стран Ближнего Востока. Японцы, китайцы, корейцы очень преуспели в этом. Я не вижу таких аспектов маркетинга у российского бизнеса. Понимаю, что у вас уже есть огромный устоявшийся рынок — страны СНГ, но нужно выходить за его рамки, чтобы получить более глобальное присутствие», — отметил Наас.

Бахрейн получил статус страны — гостя Петербургского международного экономического форума 2025 года, который проходит с 18 по 21 июня.