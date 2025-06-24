Против мужчины, швырнувшего в аэропорту 2-летнего мальчика, возбудил дело

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Против мужчины, швырнувшего в Шереметьево чужого малолетнего ребенка на пол, возбудили дело по уголовной статье о покушении на убийство, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.



В ведомстве уточнили детали происшествия. Мужчина в момент преступления находился в состоянии наркотического опьянения, а сам инцидент случился в зоне прилета аэропорта. Вскоре после того, как злоумышленник травмировал ребенка, его остановили очевидцы.

По информации телеграм-канала Baza, нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии. Он подошел к двухлетнему мальчику, поднял его на руки, а затем с силой бросил на пол. Мальчик, по информации телеграм-канала, впал в кому, несмотря на оказанную первую помощь. В больнице, куда госпитализировали малолетнего, ему диагностировали ушиб головного мозга.



Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Следственный отдел Химок в Московской области возбудил против него уголовное дело по статьям о покушении убийство (ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса и пп. «в, и» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса). По статье об убийстве задержанному грозит до 20 лет лишения свободы.

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