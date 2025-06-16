В Севастополе мужчина зарезал тещу на глазах у своего ребенка

Video

В Севастополе мужчина на глазах у собственного ребенка напал с ножом на свою бывшую тещу, после чего попытался сбежать, сообщает пресс-служба полиции города в телеграм-канале.



В областном СК установили, что жительница Севастополя около года назад развелась с мужем и вместе с шестью детьми переехала к матери, в чем экс-супруг неоднократно обвинял тещу. Именно на нее напал 46-летний зять. Это случилось в районе садового товарищества «Риф», когда пострадавшая вышла в магазин с четырехлетним сыном подозреваемого.

Очевидец рассказал силовикам, что злоумышленник ударил женщину, после чего свидетель, выйдя из машины, увидел на шее пострадавшей «фонтан крови». Он также заметил в руках мужчины нож. Очевидец, оказав женщине помощь, также обезвредил и «скрутил» нападавшего.

Женщина, несмотря на оказанную помощь, скончалась на месте от полученных травм. На кадрах, которые опубликовала областная полиция, на одежде задержанного видна кровь, однако, отвечая на вопросы силовиков, тот заявил, что не помнит, чья на нем кровь, и не знает, за что его задержали.

Ребенка, ставшего свидетелем преступления, во время нападения спрятали прохожие, передав затем матери. Против злоумышленника возбудили дело по статье об убийстве — ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого проверяют на алкогольное и наркотическое опьянение.

Читайте РБК в Telegram.