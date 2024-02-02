Полиция задержала мужчину, ударившего ребенка по голове в магазине
Полицейские задержали мужчину, ударившего ребенка в магазине в Курской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
«На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Личность мужчины была установлена. Его задержали и доставили в отдел полиции», — уточнили в пресс-службе. По данным полицейских, мужчина находится в состоянии сильного опьянения.
Телеграм-канала Baza сообщил, что нападение на ребенка произошло в магазине сети «Пятерочка» в городе Курчатов Курской области. Мужчина подошел к мальчику и кулаком ударил его по голове, ребенок упал на пол. Сразу после этого к неизвестному подбежала мать мальчика и другой мужчина.
9 января в Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство малолетней девочки. В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Уроженец Киргизии напал на ребенка в магазине на юго-востоке столицы. Врачи диагностировали у пострадавшей ушиб головы. Телеграм-канал Mash уточнил, что перед нападением мужчина купил водку и выпил ее. Гражданина Киргизии обезвредил отец девочки до прибытия полиции.
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