Израиль пригрозил Ирану «максимальной решимостью» при нарушении перемирия

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Израиль примет решительные меры в случае нарушения Ираном перемирия, заявили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В сообщении советника главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана говорится: «Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия». Израильтяне должны продолжить слушать указания военных до тех пор, пока соблюдение перемирия не будет полностью подтверждено, подчеркнул Гендельман.

О договоренности между Израилем и Ираном заключить перемирие, первым заявил президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня. Тогда он сказал, что прекращение огня вступит в силу после того, как стороны завершат начатые ранее военные операции. Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», говорил Трамп.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем. В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию. Трамп подтвердил, что перемирие началось.

Гендельман в своем сообщении сказал, что во время военной операции Израиль превзошел ее изначальные цели, нейтрализовал «двойную угрозу» Тегерана — «в ядерной сфере и в области баллистических ракет». ЦАХАЛ также полностью контролирует небо Ирана, ликвидировал десятки краеугольных объектов госинфраструктуры.