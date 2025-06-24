 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля и Ирана ,  
0 

Израиль пригрозил Ирану «максимальной решимостью» при нарушении перемирия

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Raneen Sawafta / Reuters
Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Израиль примет решительные меры в случае нарушения Ираном перемирия, заявили в офисе премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В сообщении советника главы израильского правительства Дмитрия Гендельмана говорится: «Израиль будет отвечать с максимальной решимостью на любое нарушение условий перемирия». Израильтяне должны продолжить слушать указания военных до тех пор, пока соблюдение перемирия не будет полностью подтверждено, подчеркнул Гендельман.

Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие
Политика
Дональд Трамп

О договоренности между Израилем и Ираном заключить перемирие, первым заявил президент США Дональд Трамп в ночь на 24 июня. Тогда он сказал, что прекращение огня вступит в силу после того, как стороны завершат начатые ранее военные операции. Первым огонь прекратит Иран, через 12 часов аналогичный шаг предпримет Израиль, а «через 24 часа мир будет приветствовать официальное завершение 12-дневной войны», говорил Трамп.

Утром 24 июня иранский телеканал Press TV объявил о начале режима прекращения огня между Ираном и Израилем. В сообщении говорится, что этот режим вступил в силу после четырех волн иранских атак на израильскую территорию. Трамп подтвердил, что перемирие началось.

Гендельман в своем сообщении сказал, что во время военной операции Израиль превзошел ее изначальные цели, нейтрализовал «двойную угрозу» Тегерана — «в ядерной сфере и в области баллистических ракет». ЦАХАЛ также полностью контролирует небо Ирана, ликвидировал десятки краеугольных объектов госинфраструктуры.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Израиль Иран перемирие
Материалы по теме
Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь
Политика
Трамп попросил Иран и Израиль не нарушать вступившее в силу перемирие
Политика
Иранское телевидение объявило о прекращении огня с Израилем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 23 июн, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 23 июн, 18:45
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
TSN не включил российских хоккеистов в топ‑10 драфта НХЛ Спорт, 09:59
Израиль пригрозил Ирану «максимальной решимостью» при нарушении перемирия Общество, 09:53
Лидерское долголетие: как топ-менеджеру старше 55 лет остаться нужнымПодписка на РБК, 09:50
Цена газа в ЕС упала на 12% на новостях о перемирии на Ближнем Востоке Инвестиции, 09:48
Богомаз назвал вес моста, обрушившегося в Брянской области из-за подрыва Общество, 09:48
Какие «смелые решения» страны НАТО примут на саммите в Гааге Политика, 09:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Названы лидеры по аренде жилья в Сочи летом 2025 года Недвижимость, 09:39
Медцентр пострадал при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область Политика, 09:37
В Пензе и Саратове ограничили полеты самолетов Политика, 09:34
Контракты с акцентом: как правильно общаться с азиатскими поставщикамиПодписка на РБК, 09:31
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Задержан стрелявший в главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката Общество, 09:28
Израиль вслед за Ираном согласился на инициативу Трампа прекратить огонь Политика, 09:22