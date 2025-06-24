Задержан стрелявший в главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

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В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек — главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие считает, что накануне новомосковский предприниматель задолжал несколько миллионов рублей своим будущим жертвами. Не желая отдавать деньги, мужчина предложил потерпевшим доехать до поселка Майский. Уже там, находясь на заднем сиденье автомобиля, злоумышленник выстрелил в голову адвоката и директора колледжа. После скрылся с места происшествия.

Личность подозреваемого удалось быстро установить. После задержания его доставили в следственный отдел. Областной СУ СК расследует дело по статье об убийстве двух человек — п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса. Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Расследование под личный контроль взял руководитель следственного управления СК по области.

Об убийстве стало известно днем ранее, в СК сообщили, что в автомобиле нашли тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. СК не раскрывал личности жертв. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные силовые структуры сообщило 23 июня, что речь идет о директоре колледжа олимпийского резерва Тульской области Александре Архипове и его адвокате Евгении Аксенове.

РБК направил запрос в ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области» и обратился за комментарием в СУ СК России по Тульской области.