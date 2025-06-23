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Общество ,  
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В Туле застрелили главу колледжа олимпийского резерва и его адвоката

Фото: Александр Архипов / VK
Фото: Александр Архипов / VK

Управление СК по Тульской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса из-за убийства двух человек в регионе. «РИА Новости» в силовых структурах области сообщили, что речь идет о директоре колледжа олимпийского резерва Тульской области Александре Архипове и его адвокате Евгении Аксенове.

«23 июня 2025 года в поселке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия», — сообщили в СК.

Baza пишет, что тела двух мужчин были обнаружены в автомобиле на дороге между поселками Майский и Роткинский недалеко от города Узловая. По данным телеграм-канала Mash, в момент обнаружения мужчины были еще живы, однако прибывшие медики констатировали их смерть.

По информации Baza, Евгений Аксенов ранее работал следователем. Издание «Тульские новости» пишет, что Аксенов погиб от пулевого ранения в голову.

Тульский портал MySlo.ru со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, что убийство может носить заказной характер.

В Алтайском крае застрелили главу района
Политика
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

РБК направил запрос в ГПОУ «Колледж олимпийского резерва Тульской области» и обратился за комментарием в СУ СК России по Тульской области.

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убийство Тульская область адвокат новости
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