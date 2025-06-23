Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Жарова задержаны
Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, погибшего в Курской области при попытке задержать мародеров, задержаны, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
«Подозреваемые в убийстве задержаны», — говорится в сообщении.
Хинштейн уточнил, что Жаров служил в Кореневском, а затем Глушковском и Суджанском районах области и помогал жителям, которые там остались.
«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — добавил врио губернатора.
Украинская армия вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. В том числе они заняли Суджу. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению региона.
Однако Курская область регулярно подвергается атакам, в частности, удары по региону наносят украинские беспилотники. В июне Хинштейн заявил РБК, что сроки возвращения жителей в приграничные районы области, пострадавшие от вторжения ВСУ, пока назвать невозможно из-за продолжающихся обстрелов территории.
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