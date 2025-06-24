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Военная операция на Украине ,  
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Появилось фото с места попадания дрона в многоэтажку в Красногорске

Губернатор Воробьев показал фото с места попадания дрона в дом в Красногорске
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

Ночью дрон попал в многоэтажку по адресу: улица Народного ополчения, дом 1, в Красногорске. В одной из квартир, на 17-м этаже, начался пожар, пострадали два человека — мужчина, получивший осколочные ранения ноги и руки, а также беременная женщина, у которой произошла острая реакция на стресс. Из дома временно эвакуировали 100 жильцов, они уже вернулись в свои квартиры.

По данным Минобороны, за ночь над Московским регионом уничтожили два беспилотника.

Беспилотник попал в жилой дом в Красногорске

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Теги
Красногорск Подмосковье беспилотники атака дронов
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