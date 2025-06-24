Появилось фото с места попадания дрона в многоэтажку в Красногорске
Ночью дрон попал в многоэтажку по адресу: улица Народного ополчения, дом 1, в Красногорске. В одной из квартир, на 17-м этаже, начался пожар, пострадали два человека — мужчина, получивший осколочные ранения ноги и руки, а также беременная женщина, у которой произошла острая реакция на стресс. Из дома временно эвакуировали 100 жильцов, они уже вернулись в свои квартиры.
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