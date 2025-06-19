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Военная операция на Украине ,  
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При перехвате дрона над Курском поврежден многоквартирный дом

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат над Курском, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«В результате падения обломков на одну из улиц города незначительные повреждения получил многоквартирный дом. Пострадали три автомобиля», — написал глава региона.

По его словам, один из автомобилей загорелся, и пожарные потушили пламя.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал. И.о. мэра Курска Сергей Котляров сообщил, что выехал на место инцидента по поручению Хинштейна.

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Фото:Кристина Кормилицына / РИА Новости

Минобороны сообщало, что ночью в небе над Курской областью перехватили 17 дронов. В общей сложности, тогда силы ПВО России ликвидировали 81 БПЛА над 11 регионами, включая Курскую область.

Кроме того, ночью вводили ограничения в аэропортах Волгограда и Калуги.

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Софья Полковникова
Александр Хинштейн Курская область БПЛА
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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