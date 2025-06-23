Обвинение запросило срок для экс-замминистра обороны Иванова

Прокурор попросил назначить бывшему замминистра обороны Иванову 14,5 года колонии. Его обвиняют в растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц»

Тимур Иванов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Гособвинитель в ходе прений сторон в Московском городском суде запросил 14,5 года колонии общего режима для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы и присвоении почти 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц», сообщил РБК один из участников процесса.

Процесс проходит в закрытом режиме. Вместе с Ивановым под следствием находится его бывший подчиненный Антон Филатов, экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика». Прокурор запросил Филатову 14 лет колонии общего режима.

Процесс по делу Иванова и Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде. По ходатайству прокурора суд закрыл его, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. Вину Иванов не признал. Его бывший подчиненный также отверг все обвинения.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, «которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Осенью Иванову предъявили новое обвинение — в хищении у банка «Интеркоммерц» и растрате на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). Два других фигуранта — бывший предправления кредитной организации Александр Бугаевский и топ-менеджер банка «Интеркоммерц», гражданин Германии Феликс Нойберг, они объявлены в международный розыск.

Согласно последнему решению суда, под арестом Иванов пробудет до 23 июля. Филатов также останется под стражей до конца июля.