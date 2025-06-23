 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Обвинение запросило срок для экс-замминистра обороны Иванова

Обвинение запросило для экс-замминистра обороны Иванова 14,5 года колонии
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Прокурор попросил назначить бывшему замминистра обороны Иванову 14,5 года колонии. Его обвиняют в растрате более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из банка «Интеркоммерц»
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Гособвинитель в ходе прений сторон в Московском городском суде запросил 14,5 года колонии общего режима для бывшего замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате более 216 млн руб. при покупке двух паромов для Керченской переправы и присвоении почти 4 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц», сообщил РБК один из участников процесса.

Процесс проходит в закрытом режиме. Вместе с Ивановым под следствием находится его бывший подчиненный Антон Филатов, экс-гендиректор подведомственного министерству ООО «Оборонлогистика». Прокурор запросил Филатову 14 лет колонии общего режима.

Процесс по делу Иванова и Филатова начался в конце марта в Мосгорсуде. По ходатайству прокурора суд закрыл его, сославшись на наличие в деле сведений, составляющих государственную тайну. Вину Иванов не признал. Его бывший подчиненный также отверг все обвинения.

Мосгорсуд начал дело Тимура Иванова со спора о тайне и паромах
Политика
Тимур Иванов

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле 2024-го его арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), сумму оценили в 1,185 млрд руб. По версии следствия, экс-замминистра оказывал помощь компаниям — подрядчикам Минобороны, «которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

Осенью Иванову предъявили новое обвинение — в хищении у банка «Интеркоммерц» и растрате на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы (ч. 4 ст. 160 УК). Два других фигуранта — бывший предправления кредитной организации Александр Бугаевский и топ-менеджер банка «Интеркоммерц», гражданин Германии Феликс Нойберг, они объявлены в международный розыск.

Согласно последнему решению суда, под арестом Иванов пробудет до 23 июля. Филатов также останется под стражей до конца июля.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Милена Костерева
Мосгорсуд Тимур Иванов растрата Минобороны
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
Против Тимура Иванова выдвинули новое обвинение во взятке
Общество
Названа сумма долга Тимура Иванова перед ПСБ
Общество
Бывшая жена арестованного Тимура Иванова вернула девичью фамилию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Российский теннисист впервые с марта выиграл матч на турнире ATP Спорт, 15:43
Глава Минцифры поддержал две инициативы «СКБ Контур» Пресс-релиз, 15:39
Защита Карапетяна отозвала жалобу на его арест и готовит заявление в ЕСПЧ Политика, 15:39
ПСБ подал иск к «дочке» JPMorgan и Commerzbank AG на 26,5 млрд руб. Финансы, 15:38
Экс-посол в США заявил, что мир «теряет вкус контроля над вооружениями» Политика, 15:35
Война Израиля и США с Ираном. Главное Политика, 15:32
Подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Жарова задержаны Политика, 15:32
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Как рейтинги отражают развитие малого бизнеса Отрасли, 15:21
Стала известна дата похорон Натальи Теняковой Общество, 15:19
Чем известен экс-замминистра обороны Тимур Иванов, обвиненный во взятке 15:16
Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост о жертвах ударов США по Ирану Общество, 15:15
Альтсезон по-новому. Почему взлетают акции компаний с резервом биткоина Крипто, 15:13
Проигравший борьбу за выход в РПЛ клуб назвал нового главного тренера Спорт, 15:13
Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал дивиденды за 2024 год Инвестиции, 15:04