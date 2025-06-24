В Тегеране прогремели взрывы
Взрывы зафиксировали в Тегеране и других районах Ирана, сообщает агентство NourNews в телеграм-канале.
«Звук сильного взрыва раздается в Тегеране. Звуки взрыва в Раште и Гиляне слышны сейчас», — говорится в сообщении.
Позже агентство сообщило, что на севере и северо-востоке Тегерана были также зарегистрированы взрывы.
Несколько часов назад Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала к эвакуации 7-го округа Тегерана, сообщает The Times of Israel.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал перемирие между Ираном и Израилем через 12 часов, «когда Израиль и Иран завершат свои текущие, последние миссии».
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