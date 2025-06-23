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Война Израиля и Ирана ,  
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ЦАХАЛ сообщила об ударах по Тегерану с участием более чем 50 истребителей

Сюжет
Война Израиля и Ирана
Фото: Omar Ashtawy / IMAGO / apaimages / Global Look Press
Фото: Omar Ashtawy / IMAGO / apaimages / Global Look Press

В очередном налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей, сообщает ЦАХАЛ в своем Х.

Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по инфраструктуре хранения ракет в районе Тегерана.

ЦАХАЛ сообщила о срабатывании сирен в некоторых регионах Израиля
Политика
Фото:Amir Cohen / Reuters

Вечером накануне, 22 июня, ВВС Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры на западе Ирана. Тогда в операции участвовали 20 истребителей.

Пострадали объекты инфраструктуры хранения и запуска ракет, спутники и военные радиолокационные станции, сообщала ЦАХАЛ. Объекты находились в городах Керманшах и Хамадан.

Израиль начал удары по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив его в создании ядерного оружия. С тех пор стороны обмениваются ударами. В ночь на 22 июня в вооруженный конфликт вступили США, атаковав ядерные объекты Ирана.

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Софья Полковникова
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