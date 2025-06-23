ЦАХАЛ сообщила об ударах по Тегерану с участием более чем 50 истребителей
В очередном налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей, сообщает ЦАХАЛ в своем Х.
Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по инфраструктуре хранения ракет в районе Тегерана.
Вечером накануне, 22 июня, ВВС Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры на западе Ирана. Тогда в операции участвовали 20 истребителей.
Пострадали объекты инфраструктуры хранения и запуска ракет, спутники и военные радиолокационные станции, сообщала ЦАХАЛ. Объекты находились в городах Керманшах и Хамадан.
Израиль начал удары по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив его в создании ядерного оружия. С тех пор стороны обмениваются ударами. В ночь на 22 июня в вооруженный конфликт вступили США, атаковав ядерные объекты Ирана.
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