ЦАХАЛ сообщила об ударах по Тегерану с участием более чем 50 истребителей

Фото: Omar Ashtawy / IMAGO / apaimages / Global Look Press

В очередном налете Израиля на Тегеран участвовали более чем 50 истребителей, сообщает ЦАХАЛ в своем Х.

Израильские войска ударили по военному штабу, объектам по производству ракет и радаров, а также по инфраструктуре хранения ракет в районе Тегерана.

Вечером накануне, 22 июня, ВВС Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры на западе Ирана. Тогда в операции участвовали 20 истребителей.

Пострадали объекты инфраструктуры хранения и запуска ракет, спутники и военные радиолокационные станции, сообщала ЦАХАЛ. Объекты находились в городах Керманшах и Хамадан.

Израиль начал удары по Ирану в ночь на 13 июня, обвинив его в создании ядерного оружия. С тех пор стороны обмениваются ударами. В ночь на 22 июня в вооруженный конфликт вступили США, атаковав ядерные объекты Ирана.