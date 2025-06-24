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Война Израиля и Ирана ,  
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Аэропорты Дубая возобновили рейсы

Аэропорты Дубая, Бахрейна и Кувейта возобновили рейсы
Сюжет
Война Израиля и Ирана

В Дубае аэропорты отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов после непродолжительной паузы, заявила пресс-служба правительства эмирата, сообщает Asharq News.

«Аэропорты Дубая возобновили работу на полную мощность после временной приостановки», — говорится в сообщении.

Компании настояли, что «безопасность и комфорт всех пассажиров и экипажей остаются их главным приоритетом».

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Некоторые рейсы по-прежнему могут отменить или задержать, предупредили в аэропортах. Пассажирам рекомендовали проверять актуальную информацию о полетах у своих авиакомпаний.

Бахрейн и Кувейт также открыли воздушное пространство после кратковременной приостановки, сообщает Albosala.

Ранее «Аэрофлот» пообещал рейсы в ОАЭ в обход закрытых воздушных пространств ряда стран Ближнего Востока. Компания наблюдает за ситуацией и вносит корректировки в расписание «в целях обеспечения безопасности полетов», добавила пресс-служба.

Ирак, Кувейт, Бахрейн и Катар первоначально закрыли воздушное пространство в связи с ракетным ударом Ирана вечером 23 июня по американской авиабазе в Катаре. Также небо остается закрыто над Ираном.

Удар Ирана пришелся на военную базу Аль-Удейд, там размещен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM). Погибших нет. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Тегеран предупредил его об ударах заранее, и назвал атаку «слабой».

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Теги
Полина Минаева
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