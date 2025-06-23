Катар заявил о праве «пропорционального» ответа на удары Ирана

Катар заявил, что оставляет за собой право на пропорциональный удар по Ирану, атаковавшему американскую авиабазу Аль-Удейд к юго-западу от Дохи. Саудовская Аравия выразила готовность поддержать Катар

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Доха оставляет за собой право на пропорциональный удар по Ирану, который напал на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. Об этом заявил в соцсети Х советник премьер-министра и представитель Министерства иностранных дел страны Маджид бен Мухаммед Аль-Ансари.

«Катар решительно осуждает нападение на авиабазу Аль-Удейд. <…> Катар оставляет за собой право ответить напрямую способом, эквивалентным характеру и масштабу этой наглой агрессии, в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении пресс-службы катарского МИДа. По его данным, противовоздушная оборона Катара успешно отразила атаку и перехватила иранские ракеты.

В Минобороны Катара заявили, что инцидент не привел к гибели людей, пострадавших тоже нет. «Воздушное пространство и территория государства Катар находятся в безопасности, а Вооруженные силы Катара всегда готовы противостоять любой угрозе», — говорится в сообщении ведомства.

Тем не менее Аль-Ансари назвал удар Ирана «вопиющим» нарушением суверенитета, воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава Организации Объединенных Наций. Советник катарского премьера подчеркнул, что такие военные действия «могут иметь катастрофические последствия для международного мира и безопасности», и призвал к немедленному прекращению всех военных действий и возвращению за стол переговоров.

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии также выразило осуждение в адрес Ирана и назвало его действия «вопиющим нарушением международного права». Королевство выразило полную поддержку Катару.

Вечером 23 июня Иран нанес удар по базе Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей авиабазе США на Ближнем Востоке, там расположен оперативный штаб Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) и размещены примерно 10 тыс. военнослужащих.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) объяснил удар как ответ на «вопиющую военную агрессию США», направленную против «мирных ядерных объектов Ирана» и тоже нарушающую международное право. Накануне, в ночь на 22 июня, Соединенные Штаты нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — в Исфахане, Фордо и Натанзе.

Совет нацбезопасности Ирана заявил, что его операция не была направлена против Катара, назвав его «дружественным и братским государством». Иран также предупредил Катар о предстоящей атаке на американскую базу, чтобы минимизировать потери.