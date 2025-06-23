 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мария Захарова призвала Сербию разъяснить данные о поставках на Украину

Мария Захарова призвала Сербию разъяснить информацию о поставке снарядов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Сербию разъяснить ситуацию с данными о поставках оружия на Украину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было», — говорится в сообщении.

СВР рассказала, как на Украину поступают сербские боеприпасы
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Москва неоднократно обвиняла Белград в поставках боеприпасов Киеву. 23 июня Служба внешней разведки (СВР) сообщила о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта своей военной продукции на Украину.

По версии российской разведки, Сербия экспортирует оружие для Украины не напрямую, а через страны НАТО, в виде комплектов деталей для сборки. Такой способ позволяет Украине формально получать «уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств.

После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны, а для отправки военной продукции в другие страны теперь нужны будут «особые и специальные решения».

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Мария Захарова Сербия Россия поставки оружия Александр Вучич
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Сербия остановила экспорт боеприпасов
Политика
СВР рассказала, как на Украину поступают сербские боеприпасы
Политика
Вучич призвал не считать сербов «маленькими русскими»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 июня
EUR ЦБ: 89,84 (-0,3) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 24 июня
USD ЦБ: 78,29 (-0,21) Инвестиции, 18:45
Иран объявил о военной операции «Хорошая весть о победе» против баз США⁠ Политика, 20:19
Нефть потеряла 4% вопреки удару Ирана по базам США на Ближнем Востоке Инвестиции, 20:18
Мария Захарова призвала Сербию разъяснить данные о поставках на Украину Политика, 20:16
ПВО отражает атаку Ирана на авиабазу США в Катаре. Видео Политика, 20:06
Причиной смерти музыканта «АукцЫона» Юрия Парфенова стала онкология Общество, 20:05
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Суд вынес приговор фигуранту дела о покушении на главу Крыма Политика, 19:50
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Экс-менеджера НИИ арестовали за вымогательство «с помощью сибирской язвы» Политика, 19:49
На Украине комика Мусагалиева посчитали угрозой национальной безопасности Политика, 19:46
Иран начал удары по американским базам на Ближнем Востоке⁠ Политика, 19:44
«Победа» продлила ограничения на рейсы между Россией и ОАЭ до 31 июля Политика, 19:36
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на Москву Политика, 19:22
Трамп ответил на пост Медведева об Иране и ядерном оружии Политика, 19:18