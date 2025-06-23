Мария Захарова призвала Сербию разъяснить данные о поставках на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова попросила Сербию разъяснить ситуацию с данными о поставках оружия на Украину. Об этом она написала в своем телеграм-канале.
«Столько противоречивого я слышу на этот счет от официальных сербских представителей, что уже хочется какой-то ясности: было или не было», — говорится в сообщении.
Москва неоднократно обвиняла Белград в поставках боеприпасов Киеву. 23 июня Служба внешней разведки (СВР) сообщила о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта своей военной продукции на Украину.
По версии российской разведки, Сербия экспортирует оружие для Украины не напрямую, а через страны НАТО, в виде комплектов деталей для сборки. Такой способ позволяет Украине формально получать «уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств.
После этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны, а для отправки военной продукции в другие страны теперь нужны будут «особые и специальные решения».
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