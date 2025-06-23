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Военная операция на Украине ,  
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Сербия остановила экспорт боеприпасов

Вучич: Сербия отправляет буквально все боеприпасы своей армии
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Вучич (третий слева)
Александр Вучич (третий слева) (Фото: mod.gov.rs)

Белград временно приостановил экспорт боеприпасов из страны в связи с введением новых мер контроля и планами по вооружению собственной армии. Об этом сообщил журналистам президент Сербии Александр Вучич после заседания расширенной коллегии Генерального штаба сербской армии, его слова передает Srbija Danas.

«Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии. Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено [на экспорт]», — сказал Вучич. При этом страна продолжит искать новые рынки сбыта для своей военной продукции, чтобы обеспечить национальный ВПК заказами.

«Я не собираюсь оставлять 150 тыс. человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки», — пояснил сербский президент.

После совещания с военными Вучич написал в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что ставит перед собой задачу повысить уровень оборонных возможностей Сербии в ситуации, когда «закон и справедливость давно перестали существовать».

Вучич пообещал дать приказ в случае оружейных сделок с Киевом
Политика
Александр Вучич

Москва неоднократно обвиняла Белград в поставках боеприпасов Киеву. В конце мая 2025 года Служба внешней разведки России (СВР) сообщила, что сербские военные компании при поставках Киеву прикрываются фальшивыми сертификатами. В ведомстве назвали это «попыткой выстрелить России в спину». Вучич после этого обещал не исполнять военные контракты в случае подозрений, что конечным получателем станет Киев; однако отметил, что Сербия продолжит продажу своего оружия за рубеж.

В июне СВР заявила, что Белград экспортирует оружие для Украины не напрямую, а через страны НАТО, в виде комплектов деталей для сборки. Речь идет о снарядах для тяжелых дальнобойных систем.

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Теги
Денис Малышев
Александр Вучич Сербия оружие боеприпасы Украина
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