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Военная операция на Украине ,  
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СВР рассказала, как на Украину поступают сербские боеприпасы

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Военная операция на Украине
Сербия наращивает поставки для ВСУ, используя опосредо­ванные схемы, заявили в СВР. По данным российской разведки, сербские компании поставляют боеприпасы в страны НАТО, что позволяет Киеву получать «уже не сербскую продукцию»
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину и наращивает поставки для украинской армии, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России со ссылкой на полученные данные.

По информации СВР, производимые на сербских оборонных предприятиях боеприпасы поставляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Речь идет преимущественно о снарядах для тяжелых дальнобойных систем, указали в СВР. Такой способ позволяет Украине формально получать «уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных государств.

Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии, уточнили в СВР. «При этом производителям в Сербии хорошо известны реальные потребители их продукции и то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов России», — говорится в сообщении.

На заводе в Сербии, производящем снаряды для Украины, прогремел взрыв
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Фото:krusik.rs

Так, по данным СВР, за последнее время завод «Крушик», расположенный в сербском городе Вальево, продал чешской компании «Поличске строирни» несколько крупных партий комплектов для сборки 122-мм ракет для реактивной системы залпового огня «Град». Оборонное предприятие «Элинг» в Лознице направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», — отметили в СВР.

Ранее в СВР уже обвиняли Белград в поставках боеприпасов Киеву. В конце мая разведка заявила, что сербские военные предприятия пытаются «выстрелить России в спину», поставляя Украине боеприпасы. Сербский президент Александр Вучич после этого пообещал, что распорядится не исполнять военные контракты, если есть подозрение, что конечным пользователем оружия станет Киев. Вместе с тем он указал, что Сербия продолжит продажу своего оружия за рубеж.

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Теги
Милена Костерева
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