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Военная операция на Украине ,  
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Власти Украины признали актера Джигурду угрозой национальной безопасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Никита&nbsp;Джигурда
Никита Джигурда (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины внесло актера Никиту Джигурду в список людей, «создающих угрозу национальной безопасности». Приказ был опубликован на официальном сайте Минкульта Украины.

«На основании пунктов 1, 3, 7 части второй статьи 126 закона Украины «О медиа» дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него персону: Джигурда Микита Борисович (Джигурда Никита Борисович), гражданин Российской Федерации, 27 марта 1961 года рождения, актер театра и кино», — говорится в тексте приказа.

В нем также сказано, что решение принято из-за деятельности артиста, создающей угрозу национальным интересам, национальной безопасности, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины.

Попавшая в поле зрения украинских властей деятельность заключается «в активном участии в антиукраинских мероприятиях государства-агрессора».

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Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В разговоре с News.ru Джигурда после решения украинских властей заявил, что родился в советской Украине, а не на «бандеровской окраине». Он добавил, что сделал свой выбор еще в мае 2014 года. Актер назвал достойной наградой признание его угрозой нацбезопасности Украины.

В декабре 2013 года Джигурда приезжал в Киев и пел перед участниками Евромайдана гимн Украины, а год спустя участвовал в пророссийском митинге в Донецке. В 2016 году говорил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Украины, обещая «показать истинную культуру мирной Украины».

В 2017 году получил гражданство Донецкой народной республики, но пробыл гражданином ДНР всего пять дней. Джигурда связал лишение гражданства со своей проукраинской позицией. В 2022 году получил российское гражданство по упрощенной процедуре как гражданин Украины.

Поддержал военную операцию России на Украине. «Я, естественно, двумя руками за СВО, а не за полноценную войну, когда американцы сжигают все на своем пути», — заявил Джигурда в апреле 2022 года.

Об уехавших за границу коллегах в интервью «АиФ» высказался как о «заблудившихся».

В сентябре 2024 года украинское ведомство внесло в тот же список российского режиссера Анастасию Трофимову, работавшую на телеканале Russia Today. Также в список представляющих угрозу для национальной безопасности людей входят рэпер Моргенштерн, актеры Владимир Вдовиченков и Александр Петров, актрисы Жанна Эппле и Ольга Кабо.

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Никита Джигурда

актер, кинорежиссер, певец
27 марта 1961 года
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