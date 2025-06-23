«Победа» продлила ограничения на рейсы между Россией и ОАЭ до 31 июля

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» продлила ограничения на полеты самолетов, направляющихся в ОАЭ или прилетающих оттуда, из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом компания сообщила на своем сайте.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства Ирана и в целях обеспечения безопасности полетов часть рейсов с вылетом до 31 июля 2025 года включительно в/из ОАЭ отменены», — говорится в сообщении.

Тем не менее рейсы между Россией и ОАЭ до 14 июля включительно могут быть осуществлены по обходному маршруту с остановкой в аэропорту Самары.

«Победа» ранее отменила часть рейсов в ОАЭ с 18 по 23 июня в целях обеспечения безопасности пассажиров.

В ночь на 22 июня 2025 года США нанесли ракетно-бомбовый удар по объектам иранской ядерной программы, вступив в уже разворачивающийся конфликт Израиля и Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна «оставляет за собой все возможности для защиты своих суверенитета, интересов и народа».