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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Талызиной

Валентина Талызина
Валентина Талызина (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народной артистки России Валентины Талызиной, сообщает официальный сайт Кремля.

В телеграмме президента сказано, что Талызина была талантливой актрисой, искренним и увлеченным любимым делом человеком. В сообщении подчеркивается, что работы Талызиной в кинематографе и на сцене Театра имени Моссовета являются достойным примером вдохновенного творчества и подвижнического служения отечественной культуре и людям.

Валентина Талызина умерла 21 июня на 91-м году жизни, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Похороны артистки состоятся на Ваганьковском кладбище 24 июня.

В Театре Моссовета уход из жизни Талызиной назвали «огромной утратой для российского искусства и невосполнимой потерей для нашего театра».

Всего за свою карьеру Талызина исполнила роли в 139 фильмах. Среди ее знаменитых работ — роль подруги главной героини в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», также она озвучила главную героиню Надю, которую играла польская актриса Барбара Брыльска.

«Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи»: жизнь и роли Валентины Талызиной
Фотогалерея 

Кроме того, Талызина озвучила маму Дяди Федора в серии мультфильмов о Простоквашино. В фильме «Большая перемена» (1972) она исполнила роль учительницы, в фильме «Гостья из будущего» (1985) сыграла Марию Павловну, а в фильме «Афоня» (1975) — мастера ЖЭКа Людмилу Вострякову.

В Театре Моссовета отметили, что на этой сцене Талызина сыграла более 40 центральных и главных ролей. 22 января актриса отметила на сцене Театра Моссовета 90-летний юбилей, сыграв графиню в спектакле «Пиковая дама».

Талызина награждена орденами Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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Валентина Талызина
актриса
22 января 1935 года
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