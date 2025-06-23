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Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали

Белоусов провел переговоры с министром обороны Мали
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Глава Минобороны Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны и по делам ветеранов Республики Мали корпусным генералом Садио Камарой, сообщили в министерстве.

«Регулярный характер наших встреч свидетельствует о взаимной заинтересованности и о динамичном развитии российско-малийских связей в сфере обороны», — сказал на встрече Белоусов.

В Минобороны отметили, что в ходе переговоров стороны обсудили актуальные направления взаимодействия между оборонными ведомствами двух стран, а также порядок реализации достигнутых договоренностей. Белоусов подчеркнул, что первоочередной задачей партнерства является достижение практических результатов в повышении безопасности и суверенитета.

В свою очередь, Камара поблагодарил представителей Минобороны за организацию встречи и заявил, что в Мали «счастливы находиться вместе с Россией, которая всегда была страной, борющейся за равенство».

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В мае Белоусов провел ряд двусторонних встреч с главами военных ведомств стран Африки и Азии, в том числе Мали, Нигерии, Казахстана и Узбекистана. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы региональной безопасности, подготовки кадров в российских военных вузах, а также организации и проведения совместных мероприятий по боевой подготовке.

Ранее в Кремле начались переговоры Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, который прибыл в Россию с официальным визитом.

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Евгений Вахляев
Минобороны Россия Мали Андрей Белоусов переговоры
Андрей Белоусов фото
Андрей Белоусов
политик, министр обороны России
17 марта 1959 года
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