Песков описал перспективы России в Африке на фоне ухода «Вагнера» из Мали
Москва продолжит развивать и укреплять отношения со странами Африки, в том числе в сферах безопасности и обороны, несмотря на уход ЧВК «Вагнер» из Мали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.
«Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как изменится ситуация в Африке в связи с завершением миссии ЧВК «Вагнер» в Мали.
Он пояснил, что Россия намерена всесторонне развивать отношения с африканскими странами прежде всего в сфере экономики и инвестиций.
«В том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью», — уточнил Песков и добавил, что «в этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами».
В конце прошлой недели ЧВК объявила, что ее бойцы уходят из Мали. «Вагнер» находился в этой африканской стране с 2021 года.
«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население», — сообщил тогда близкий к ЧВК телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».
Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина заявляла, что канал «Разгрузка Вагнера» используют для коммуникации командиры ЧВК.
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