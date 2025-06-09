Песков описал перспективы России в Африке на фоне ухода «Вагнера» из Мали

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва продолжит развивать и укреплять отношения со странами Африки, в том числе в сферах безопасности и обороны, несмотря на уход ЧВК «Вагнер» из Мали, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Российское присутствие в Африке развивается по нарастающей», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как изменится ситуация в Африке в связи с завершением миссии ЧВК «Вагнер» в Мали.

Он пояснил, что Россия намерена всесторонне развивать отношения с африканскими странами прежде всего в сфере экономики и инвестиций.

«В том числе это сотрудничество распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью», — уточнил Песков и добавил, что «в этом плане Россия также продолжит взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами».

В конце прошлой недели ЧВК объявила, что ее бойцы уходят из Мали. «Вагнер» находился в этой африканской стране с 2021 года.

«3,5 года оркестранты плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма. Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население», — сообщил тогда близкий к ЧВК телеграм-канал «Разгрузка Вагнера».