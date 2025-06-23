В Кремле начались переговоры Путина с президентом Мали Гоитой

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Лидер Мали Ассими Гоита и президент России Владимир Путин начали переговоры, сообщил телеграм-канал Кремля.



«В повестке — обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.



Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Гоита примут участие в церемонии обмена документами между странами. Песков уточнил, что Путин также побеседует с Гоитой в узком составе и проведет российско-малийские переговоры в формате официального обеда.



Глава МИД Мали Абдулайе Диоп анонсировал поездку Гоиты в Москву в апреле на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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