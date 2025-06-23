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Политика ,  
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В Кремле начались переговоры Путина с президентом Мали Гоитой

Фото: Алексей Майшев / ТАСС
Фото: Алексей Майшев / ТАСС

Лидер Мали Ассими Гоита и президент России Владимир Путин начали переговоры, сообщил телеграм-канал Кремля.

«В повестке — обсуждение вопросов дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферу, а также актуальных проблем региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Гоита примут участие в церемонии обмена документами между странами. Песков уточнил, что Путин также побеседует с Гоитой в узком составе и проведет российско-малийские переговоры в формате официального обеда.

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп анонсировал поездку Гоиты в Москву в апреле на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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Как пишет ТАСС, последний раз Путин и Гоита встречались в июле 2023 года в Санкт-Петербурге в рамках второго саммита Россия — Африка, на котором приняли пакет совместных документов, среди которых программная декларация и план действий до 2026 года.

Гоита фактически управляет страной с 2021 года. После военного переворота 2020 года он стал вице-президентом, а после еще одного переворота годом позже — президентом переходного периода. В феврале 2024 года в республике должны были пройти президентские выборы, но в 2023-м власти «по техническим причинам» перенесли их на неопределенный срок.

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