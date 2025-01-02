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Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в центре Петербурга

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк в Александровском саду в Петербурге, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному округу.

Злоумышленник использовал фейерверк III класса опасности. Его задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и передали полицейским.

В ведомстве отметили, что в общественных местах Петербурга запрещено использование пиротехники I—III классов опасности, к которым принадлежат петарды и фейерверки.

Кроме того, запрещено применять пиротехнику с 22:00 до 08:00. Исключение — временной интервал с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Запускать фейерверки в городе разрешено на 39 площадках.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

25 декабря на Красной площади в Москве подорвали петарду. Сотрудники полиции оцепили участок взрыва. Движение временно ограничили на участке вдоль ГУМ-катка, рядом с которым был слышен хлопок.

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Теги
Санкт-Петербург фейерверк Александровский сад Росгвардия
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