Пьяный мужчина запустил фейерверк в толпе прохожих в центре Петербурга

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения запустил фейерверк в Александровском саду в Петербурге, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Северо-Западному округу.

Злоумышленник использовал фейерверк III класса опасности. Его задержали военнослужащие специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии и передали полицейским.

В ведомстве отметили, что в общественных местах Петербурга запрещено использование пиротехники I—III классов опасности, к которым принадлежат петарды и фейерверки.

Кроме того, запрещено применять пиротехнику с 22:00 до 08:00. Исключение — временной интервал с 23:00 31 декабря до 04:00 1 января.

Запускать фейерверки в городе разрешено на 39 площадках.

25 декабря на Красной площади в Москве подорвали петарду. Сотрудники полиции оцепили участок взрыва. Движение временно ограничили на участке вдоль ГУМ-катка, рядом с которым был слышен хлопок.