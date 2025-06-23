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Военная операция на Украине ,  
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Нарисовавшим пентаграмму на двери военкора «Известий» дали по 3,5 года

Сюжет
Военная операция на Украине
Светлана&nbsp;Агибалова и&nbsp;Владислав Ремнев
Светлана Агибалова и Владислав Ремнев (Фото: moscowproc / Telegram)

Щербинский районный суд Москвы приговорил к трем с половиной годам колонии двух вандалов, нарисовавших пентаграмму на двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, сообщила столичная прокуратура.

«Светлана Агибалова и Владислав Ремнев признаны виновными в вандализме и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. Они приговорены к трем с половиной годам лишения свободы каждый», — говорится в сообщении.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

По информации прокуратуры, подсудимые совершили аналогичные преступления в отношении еще двух специальных корреспондентов федеральных телеканалов и двух граждан.

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В октябре 2023 года в подъезде одного из домов поселка Коммунарка Агибалова и Ремнев нанесли краску на входную дверь квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Также они нанесли рисунки на пол подъезда. Осужденные нарисовали пентаграмму со свиной головой. Как писали «Известия», незадолго до происшествия абоненты с украинских номеров отправляли Трушнину сообщения с угрозами и оскорблениями.

В марте в Крыму неизвестные разгромили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 Уголовного кодекса (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). В апреле СК сообщил о задержании подозреваемого в осквернении могилы. Федорчак погиб в зоне проведения военной операции на Украине.

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Евгений Вахляев
Известия Военкор вандализм приговор Москва
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