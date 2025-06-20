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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил о возвращенных с Украины домой женщинах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

Жители Суджанского района, возвращенные с Украины, прибыли в Курск, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Власти региона проводят репатриацию жителей приграничья, которых украинские военные вывезли на территорию Сумской области.

Среди возвращенных — 56-летняя Татьяна Николаевна, которую военные ВСУ вывезли в город Сумы зимой, написал Хинштейн. Там женщина встретила земляков. Другая жительница, Любовь Николаевна, попала в Сумы в ночь с 1 на 2 февраля.

У обеих в России остались семьи, с которыми они теперь воссоединились.

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Фото:Pierre Crom / Getty Images

Накануне, 19 июня, Хинштейн сообщил о возвращении в Россию двух женщин — жительниц сел Мартыновка и Гуево Суджанского района.

В марте уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона вела переговоры с Украиной об их возвращении. Людей должны были вывезти в Россию через Белоруссию.

Позже в том же месяце Хинштейн отчитался о возвращении из Сумской области 25 курян, среди которых были 92-летняя женщина и 11-летний мальчик.

В конце мая врио главы Курской области информировал, что всего после вторжения ВСУ родственники не могли установить связь с почти 2,3 тыс. человек. Почти 1,3 тыс. удалось найти, местонахождение еще более чем 400 примерно известно. Погибли свыше 300 курян, около 600 — пропавшие без вести.

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Софья Полковникова
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