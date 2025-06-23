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Финансы ,  
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ПСБ подал иск к «дочке» JPMorgan и Commerzbank AG на ₽26,5 млрд

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Банк ПСБ подал в Арбитражный суд Ярославской области иск на €294,2 млн (около 26,5 млрд руб.) к дочерним компаниям JPMorgan в Германии и к Commerzbank AG, так как те заблокировали денежные переводы из-за введения антироссийских санкций. Об этом РБК сообщила пресс-служба ПСБ.

Первое заседание суда пройдет 12 февраля 2026 года. В банке объяснили выбор даты тем, что в деле участвуют ответчики — иностранные организации.

В ПСБ также подчеркнули, что это «не первый санкционный спор, ряд исков ПСБ рассматривается в Арбитражном суде Москвы».

В марте 2024 года Транскапиталбанк (ТКБ) подал иск к JPMorgan SE и Commerzbank в Германии, но не раскрыл его содержания. В итоге по иску банка Арбитражный суд Москвы арестовал все акции АО «Коммерцбанк (Евразия)» и деньги на банковских счетах, кроме счетов типа С и И, которые открыты на Commerzbank AG, JPMorgan SE и их структуры в России. Кроме того, судья наложил меры на принадлежащую им недвижимость и ценные бумаги.

Суд арестовал активы JPMorgan и акции российской «дочки» Commerzbank
Бизнес
Фото:Reuters / Andrew Burton

Таким образом, JPMorgan SE и Commerzbank потеряли около €12,3 млн, что эквивалентно примерно 1,2 млрд руб. В апреле 2024-го иск против JPMorgan подал банк ВТБ. Поводом стала блокировка американской стороной корреспондентского счета российского банка, где находятся $439,46 млн, из-за санкций. JPMorgan отмечал, что вынужден исполнять санкции, а ВТБ, открывая счет, соглашался с условиями.

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Теги
Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Софья Полковникова
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