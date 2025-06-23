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Стала известна дата похорон Натальи Теняковой

Прах Натальи Теняковой предадут земле 26 июня на Троекуровском кладбище
Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова, 20 июня 2025 года
Прощание с народной артисткой России Натальей Теняковой в Московском Художественном театре (МХТ) имени Чехова, 20 июня 2025 года (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Прах народной артистки России Натальи Теняковой будет захоронен 26 июня на Троекуровском кладбище. Об этом сообщили ТАСС в МХТ им. Чехова.

«Захоронение состоится 26 июня», — сказала собеседница агентства.

Ранее в театре сообщили, что актрису похоронят на Троекуровском кладбище рядом с ее мужем Сергеем Юрским.

Наталья Тенякова умерла 18 июня в возрасте 80 лет. 20 июня в МХТ им. Чехова прошла церемония прощания с Теняковой.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая», — отреагировали на ее смерть в театре. В МХТ Тенякову назвали «столпом труппы Художественного театра» и «актрисой — природным явлением», задающей высокую планку как в профессии, так и в жизни.

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Как театральная актриса Тенякова начинала работу в Ленинградском театре им. Ленинского комсомола. С 1967 года служила в БДТ, с 1979-го — в Театре Моссовета. В труппе МХТ Тенякова с 1988 года. Среди ее театральных ролей — Мадлена Бежар в «Кабале святош», Раневская в «Вишневом саде», Ирина в «Трагиках и комедиантах», Эрминия в «Красивой жизни», Секлетея Семеновна в «Блаженном острове», Фекла Ивановна в «Женитьбе» и другие.

В кино актриса больше всего известна по роли бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Среди других ее ролей — завбазой Евдокия Матвеевна Стольникова в цикле телефильмов «Следствие ведут ЗнаТоКи», Саша Вихрова в «Грозе над Белой», Лида Рязаева в «Старшей сестре». Последняя роль Теняковой в кино — Мария Кирилловна Обрезкова в фильме «Француз» (2019).

Муж Теняковой в фильме «Любовь и голуби» и в жизни народный артист РСФСР Сергей Юрский умер в феврале 2019 года от остановки сердца после продолжительной болезни.

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Теги
Евгений Вахляев
Наталья Тенякова Троекуровское кладбище похороны МХТ им.Чехова
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