Шериф Лос-Анджелеса извинился за пост о жертвах ударов США по Ирану

Бомбардировщик-невидимка ВВС США B-2 возвращается после того, как США нанесли удар по ключевым ядерным объектам Ирана, на военно-воздушную базу Уайтмен, 22 июня 2025 года (Фото: ABC Affiliate KMBC / Reuters)

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес извинился за «оскорбительный и неуместный» пост в своем Х, опубликованный после ударов США по Ирану. Сообщение опубликовано в том же аккаунте.

Через несколько часов после того, как США 22 июня сбросили первую партию противобункерных бомб и крылатых ракет на три крупных иранских ядерных объекта, в департаменте шерифа написали: «Мы всем сердцем с жертвами и семьями, пострадавшими от недавних бомбардировок в Иране». Об этом сообщает The Independent.

Вместе с тем тогда не было никакой информации о погибших, приписываемых бомбардировкам США. Пользователи Х обрушились на департамент с критикой, говорили, что это заявление было «пощечиной» американским военным, передает издание.

Вскоре пост был быстро отредактирован, из него удалили любые упоминания об иранских семьях и жертвах.

Департамент выложил публикацию с извинениями. Там говорится, что предыдущий «пост был неприемлемым, сделан по ошибке и не отражает точку зрения шерифа Роберта Г. Луны или Департамента».

Израиль атаковал Иран в ночь на 13 июня, обвинив противника в ядерной угрозе. Тегеран, со своей стороны, убеждал, что он работает исключительно над мирным атомом. Иран ответил ракетами и беспилотниками, с тех пор стороны регулярно обменивались ракетными ударами.

Изначально США поддержали Израиль, но заверили, что сами в ударах не участвуют. При этом американский президент Дональд Трамп заявил, что атака Израиля должна побудить Иран заключить с США ядерную сделку и отказаться от разработки ядерного оружия.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. США уничтожили ядерную программу Ирана, заявил позже министр обороны Пит Хегсет.