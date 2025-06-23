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Инфографика РБК ,  
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Какие аэродромы в Иране атаковал Израиль. Карта

Появилась карта ударов Израиля по аэродромам Ирана
Сюжет
Инфографика РБК
Сюжет
Война Израиля и Ирана
Утром 23 июня Израиль ударил по шести аэродромам в Иране. Где они находятся — в инфографике РБК

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате удара по аэродромам уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов. Также повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет, заявила армейская пресс-служба. Вскоре Иран ответил ракетными ударами: в северной, центральной и южной частях Израиля прозвучали сирены.

Какие аэродромы в Иране атаковал Израиль. Карта
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