Какие аэродромы в Иране атаковал Израиль. Карта

Утром 23 июня Израиль ударил по шести аэродромам в Иране. Где они находятся — в инфографике РБК

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате удара по аэродромам уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов. Также повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет, заявила армейская пресс-служба. Вскоре Иран ответил ракетными ударами: в северной, центральной и южной частях Израиля прозвучали сирены.

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