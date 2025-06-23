Какие аэродромы в Иране атаковал Израиль. Карта
По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в результате удара по аэродромам уничтожены 15 самолетов и боевых вертолетов. Также повреждены взлетно-посадочные полосы, подземные корпуса и дозаправочный самолет, заявила армейская пресс-служба. Вскоре Иран ответил ракетными ударами: в северной, центральной и южной частях Израиля прозвучали сирены.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года