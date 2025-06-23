Иностранец регистрировал мигрантов у россиян через взлом «Госуслуг»
В Башкирии задержали гражданина Узбекистана, который взламывал аккаунты «Госуслуг» россиян и незаконно «прописывал» своих соотечественников в чужих квартирах, сообщает «Инфо24».
По версии следствия, Азаматжон Р. за деньги помогал иностранцам встать на учет и таким образом успел зарегистрировать более десяти человек, когда хозяева жилья даже не подозревали об этом.
Азаматджона задержали в Стерлитамаке при попытке покинуть Россию и вылететь в Минск. Суд отправил его под домашний арест, но следователи пытаются добиться отправки злоумышленника в СИЗО.
По данным МВД, в период с 2023 по 2024 год в Москве почти на 30% увеличилось число выявленных фактов фиктивной постановки иностранцев на учет по месту пребывания, 42 тыс. человек были депортированы.
Благодаря принятым мерам число преступлений, совершенных иностранцами, снизилось на 5,1%.
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