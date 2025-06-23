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Ограничения для мигрантов ,  
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Мигрантам усложнят экзамены по русскому языку

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Ограничения для мигрантов
С 10 июля 2025 года в экзамене будет увеличено количество заданий по аудированию до четырех. Рособрнадзор также установил обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение»
Фото: Артем Житенев / РИА Новости
Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В экзаменах по русскому языку для мигрантов, желающих получить патент или вид на жительство в России, усложнят задания на аудирование и говорение, сообщается на сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования (Рособрнадзор). Изменения вступят в силу 10 июля 2025 года.

В экзамене увеличено количество заданий по аудированию, теперь таких заданий будет четыре вместо двух, говорится в заявлении. Кроме того, принято решение об установлении обязательных баллов, которые необходимо набрать за раздел «Аудирование» для успешного прохождения экзамена.

Рособрнадзор также установил обязательные баллы за разделы «Аудирование» и «Говорение», чтобы получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России.

С 23 июня 2025 года количество заданий в банке для проведения экзаменов будет увеличено в два раза, добавила служба. Как отмечает Рособрнадзор, эти меры направлены на повышение объективности результатов тестирования в части владения русским языком и стимулирования иностранных граждан, которых хотят жить и работать в России, к его изучению.

С 1 января 2026 года экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам российского законодательства для иностранных граждан будут проводиться исключительно с использованием компьютерных и дистанционных технологий, сообщал ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

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В мае правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предлагало освободить иностранцев, получивших разрешение на работу в рамках квот, от сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Изменения предлагается внести в статьи 15-1 и 18 Федерального закона «О правовом положении граждан в Российской Федерации».

Проводить экзамен для мигрантов по русскому языку, истории России и основам законодательства разрешили 92 российским госучреждениям в декабре 2024 года.

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Алина Черкашина
мигранты экзамен Рособрнадзор
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