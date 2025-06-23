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МВД предупредило о схеме обмана при звонках якобы от «Ростелекома»

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Телефонные мошенники под видом сотрудников оператора связи «Ростелеком» выманивают деньги россиян, предупреждает киберполиция МВД в своем телеграм-канале.

Аферисты, представившись сотрудниками «Ростелекома» звонят на домашние телефоны и под предлогом продления договора связи просят назвать код из СМС. После этого преступники получают доступ к важным аккаунтам жертв.

Далее следует второй этап — звонок от якобы правоохранительных органов или Росфинмониторинга. Злоумышленники заявляют, что со счетом жертвы «проводятся незаконные операции», и под видом «проверки» или «защиты» убеждают передать деньги курьеру.

Ведомство сообщает, что именно так пенсионер из Нижнего Новгорода лишился 4,5 млн руб.

В МВД предупредили, что мошенники начали представляться киберполицией
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК
По данным Сбербанка, мошенники украли у россиян не менее 295 млрд руб. в 2024 году.

В марте 2024 года было зафиксировано рекордное количество мошеннических звонков — 20 млн в сутки. К началу 2025 года цифра уменьшилась до 5–6 млн звонков в сутки. Специалисты фиксируют огромное количество рисков и угроз со стороны мошенников вплоть до террористических актов.

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Теги
Александра Озерова
МВД мошенники звонки киберпреступность
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