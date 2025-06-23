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Военная операция на Украине ,  
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Начальник военной полиции погиб под Суджей при задержании мародеров

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Жаров
Алексей Жаров (Фото: Hinshtein / Telegram)

В Суджанском районе Курской области при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что погибший с позывным «Жара» служил в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах и помогал жителям приграничья, которые там остались.

«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — написал Хинштейн. Он также пообещал оказать необходимую помощь родным и близким погибшего.

Подозреваемых в убийстве задержали.

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В августе 2024 года украинские военные вторглись в приграничье Курской области, заняв в том числе Суджу. В марте 2025 Минобороны сообщило об освобождении города. Однако Курская область регулярно подвергается атакам, в частности удары по региону наносят украинские беспилотники. В июня Хинштейн заявил РБК, что сроки возвращения жителей в приграничные районы, пострадавшие от вторжения, назвать пока невозможно.

Читайте РБК в Telegram.

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Теги
Полина Дуганова
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