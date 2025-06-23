Начальник военной полиции погиб под Суджей при задержании мародеров

Алексей Жаров (Фото: Hinshtein / Telegram)

В Суджанском районе Курской области при попытке задержать мародеров погиб начальник военной полиции Алексей Жаров, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.



Он уточнил, что погибший с позывным «Жара» служил в Кореневском, а затем в Глушковском и Суджанском районах и помогал жителям приграничья, которые там остались.

«Считаю, что военнослужащий посмертно достоин представления к награде», — написал Хинштейн. Он также пообещал оказать необходимую помощь родным и близким погибшего.



Подозреваемых в убийстве задержали.

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