Медведя, загрызшего мужчин на Сахалине, решили отстрелить

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Специалисты в Сахалинской области приступили к отстрелу бурого медведя, который накануне загрыз мужчин, сообщает Агентство лесного и охотничьего хозяйства региона.

«В настоящее время специалисты проводят мероприятия по вынужденному отстрелу опасного животного в целях обеспечения безопасности населения», — говорится в сообщении агентства. Граждан также заверили, что ситуацию контролируют.

Ранее в Южно-Сахалинске медведь напал на мужчин и загрыз их. Вскоре в пресс-службе областного СКР сообщили, что по факту гибели людей в результате нападения животного возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух лиц, — ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса.

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В ведомстве отметили, что дело возбудили против должностных лиц местных органов контроля и профилактики. В региональном МЧС уточнили, что инцидент произошел рядом с КПП поисково-спасательного отряда им. Полякова.