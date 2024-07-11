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Под Петербургом медведь убил женщину

Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / Бизнес Online / ТАСС

В поселке Парголово под Санкт-Петербургом медведь убил женщину, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По предварительным данным, погибшая — дрессировщица, она держала дома двух медведей. Напавшего на женщину медведя застрелили сотрудники полиции, второй находится в вольере и «не представляет опасности для окружающих», заявили в СК.

Следователи начали проверку по ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).

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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Нападение медведя произошло в СНТ «Гипроникель», пишет «Фонтанка». » Хозяева медведей занимались цирковыми представлениями, находятся за глухим забором. Гастролировали с животными», — рассказал изданию председатель СНТ.

Председатель городского комитета по природопользованию Александр Герман заявил, что животные жилы в СНТ около 10 лет. По его словам, второй медведь получил заряд транквилизатора. Позже зверя планируют перевезти в один из питомников.

Теги
дикие животные нападение погибшие Санкт-Петербург
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