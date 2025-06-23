На Сахалине дикий медведь загрыз несколько мужчин

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В Южно-Сахалинске по факту гибели людей в результате нападения медведя следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба управления СКР по Сахалинской области. Там отметили, что дело завели в отношении должностных лиц местных органов контроля и профилактики по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц).

«По предварительным данным, 23 июня 2025 года в районе «Трех оленей» на мужчину напал медведь, в результате чего мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении. Неподалеку было обнаружено тело еще одного мужчины «без признаков жизни», добавили в ведомстве.

В региональном МЧС уточнили, что инцидент произошел рядом с КПП поисково-спасательного отряда им. Полякова и «было зафиксировано нападение медведя на двух мужчин».

«Все произошло в лесу глубиной 50–70 метров от трассы. Один человек смог отбиться и убежал, второго — зверь сильно покусал», — приводит подробности пресс-служба спасательного ведомства. Сотрудники МЧС отпугнули хищника и передали раненого медикам.

«К сожалению, мужчина погиб от кровопотери», — добавили в управлении.

Спасатели встретили в том месте еще двоих граждан, которые убегали от зверя. Животного снова отпугнули. Позднее, по данным МЧС, охотоведы пошли в лес на поиск зверя и обнаружили ранее погибшего человека.

Телеграм-канал «Эхо Сахалина» уточняет, что найденный был прикопан землей.

Как пишет издание «Инцидент Vostok Today», медведь напал на мужчин в оживленном месте, возле известной на острове скульптурной композиции «Три оленя». Этот монумент украшает трассу Южно-Сахалинск — Корсаков и там нередко останавливаются компании на автомобилях.

В агентстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области изданию Аstv.ru сообщили, что в настоящее время его сотрудники разыскивают напавшего на людей медведя.

«Оперативная группа сейчас проводит мероприятия по регулированию численности медведей», — уточнили в агентстве.