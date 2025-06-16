ФСБ задержала россиянина, готовившего теракт в Херсонской области

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Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области россиянина, готовившего теракт в отношении представителей власти по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности в Херсонской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1974 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами для совершения террористического акта в отношении представителей региональных органов власти», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подозреваемый, действуя по заданию и при координации сотрудника украинских спецслужб, изъял из схрона самодельное взрывное устройство для совершения подрыва автомобиля одного из чиновников администрации Херсонской области.

При задержании у него обнаружили взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1250 г, электродетонатор и программируемый блок управления, отметили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса, ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый признал свою вину.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Краснодарском крае 22-летнего гражданина России, планировавшего теракт в многолюдном месте по заданию СБУ. По данным спецслужбы, задержанный планировал изъять из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для последующего подрыва в административном здании одного из объектов энергетики. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.